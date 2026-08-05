Ischia entra nel crocierismo di fascia alta con la Four Seasons I

Un nuovo posizionamento sul segmento ultra-luxury per il mercato turistico dell’isola verde. Con il primo approdo avvenuto nel porto di Lacco Ameno, Ischia fa il suo ingresso nel circuito del turismo crocieristico di alta gamma accogliendo gli ospiti della Four Seasons I, prima unità navale della nuova compagnia Four Seasons Yachts. L’operazione è frutto della sinergia tra il Comune di Lacco Ameno, la società Ischia Cruise (con il project manager Antonio Carotenuto) e l’agente marittimo Lars Klingenberg, sostenuti dalle autorità marittime locali.

“Quello di oggi è molto più dell’arrivo di una nave: è il risultato di una visione condivisa che punta su un turismo di qualità, sostenibile e ad alto valore aggiunto. Vogliamo che Ischia diventi una tappa stabile delle principali rotte del turismo crocieristico internazionale”, ha detto il sindaco di Lacco Ameno, Domenico De Siano.

Gli scali programmati per la stagione estiva 2026 avranno carattere sperimentale per testare la macchina dell’accoglienza a terra, in vista di un inserimento continuativo dell’isola negli itinerari del brand a partire dal prossimo anno. La Four Seasons I, costruita da Fincantieri, è una nave da 207 metri dotata di 95 suite per un massimo di 222 passeggeri, progettata secondo elevati standard di sostenibilità ambientale per abbattere consumi ed emissioni. L’itinerario prevede visite nel comune di Lacco Ameno e nelle principali attrazioni dell’isola, generando un indotto diretto per commercio, ristorazione e servizi locali.