L’Oriente sbarca a Taormina con un inedito pop-up gastronomico al San Domenico

Dal 24 al 28 luglio, Anciovi, uno dei tre esclusivi ristoranti del San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons ospiterà un inedito pop-up gastronomico che porterà i sapori dell’Estremo Oriente in Sicilia attraverso cinque esclusive esperienze serali.

Nella spettacolare cornice di Anciovi, affacciato sulla piscina con vista sul Mar Ionio, questa collaborazione estiva rappresenta un’entusiasmante partnership internazionale.

Massimo Mantarro, Executive Chef responsabile dell’intera proposta gastronomica dell’hotel, accoglie Peter Ho, Executive Chef del ristorante Mei Ume del Four Seasons Hotel London a Tower Bridge, per dare vita a un’esclusiva esperienza culinaria “a quattro mani” della durata di cinque serate.

La collaborazione celebra l’incontro tra la cucina siciliana e le influenze asiatiche, proponendo un originale viaggio gastronomico in cui le migliori materie prime del Mediterraneo si fondono con le raffinate tecniche culinarie dell’Estremo Oriente.

I due chef hanno creato un menu che esplora il punto d’incontro tra due mondi gastronomici accomunati dall’amore per il pesce, la stagionalità e l’equilibrio dei sapori. Tecniche asiatiche come marinatura, cottura a vapore e fermentazione si combinano con gli ingredienti simbolo della Sicilia, dando vita a piatti che esprimono al tempo stesso identità territoriale e respiro internazionale.

“Sarà senza dubbio un menu dalla forte identità asiatica, perfettamente in sintonia con il concept di Anciovi, incentrato sul pesce, e arricchito da raffinati richiami alla tradizione siciliana. Lo Chef Peter, grazie alla sua impeccabile tecnica e alla profonda conoscenza della cultura gastronomica cinese, interpreterà questo incontro di sapori con creatività, equilibrio e grande personalità,” spiega Massimo Mantarro.

“Sono entusiasta di affiancare lo Chef Massimo e il suo team in questa serie di cene che unisce le tecniche culinarie cinesi e giapponesi agli ingredienti della Sicilia e del più ampio bacino del Mediterraneo. Forte della mia esperienza di viaggio nella regione, il menu propone una lettura diversa dei sapori locali. È un onore portare ad Anciovi un assaggio della scena gastronomica londinese,” aggiunge Peter Ho.