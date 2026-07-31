Dolce&Gabbana firma il Natale di Taormina

Dopo aver trasformato a metà luglio Taormina nella capitale mondiale dell’alta moda con l’esclusivo appuntamento Dolce&Gabbana Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, i due stilisti italiani confermano il legame con la capitale del turismo siciliano, avviando una collaborazione con il Comune di Taormina per sostenere interventi di valorizzazione del patrimonio cittadino.

Secondo quanto riporta taorminanews24.com, tra le iniziative programmate c’è un progetto speciale dedicato agli allestimenti natalizi del centro storico nel 2026, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente l’immagine della città durante il periodo delle festività.

Inoltre Dolce e Gabbana, già presenti in città con il Mocambo Bar, contribuiranno al ripristino della Villa Comunale “Parco Trevelyan”, uno dei luoghi simbolo della Perla dello Ionio, punto di riferimento per cittadini e visitatori grazie al suo straordinario patrimonio botanico e al panorama unico sulla baia di Naxos e sull’Etna.

L’iniziativa rappresenta un altro passo avanti nel percorso di valorizzazione della destinazione, coniugando promozione internazionale, investimenti sul patrimonio urbano e attenzione al territorio. Un progetto che contribuisce a rafforzare il legame tra uno dei marchi simbolo del Made in Italy nel mondo e una delle mete più apprezzate del turismo internazionale, con ricadute positive in termini di immagine e attrattività.