NH Collection Taormina riapre dopo il restyling: ecco com’è oggi

Dopo un importante intervento di restyling che ridefinisce gli spazi dell’hotel senza alterarne l’identità, NH Collection Taormina riapre le porte ai suoi ospiti Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame con Taormina e con il suo patrimonio paesaggistico e culturale, trasformando il soggiorno in un’esperienza che racconta l’essenza più autentica della Sicilia.

Situato nel cuore della città, a pochi passi dal Teatro Greco e da Corso Umberto, l’hotel domina uno dei panorami più iconici del Mediterraneo: lo sguardo spazia da Capo Sant’Alessio alla Baia di Naxos, fino all’Etna, regalando agli ospiti una prospettiva privilegiata su Taormina e sulla costa siciliana. Costruito agli inizi del Novecento, oggi NH Collection Taormina si conferma una delle destinazioni di riferimento dell’hotellerie della città.

Il nuovo concept d’interior design, firmato dal designer Rodrigo Izquierdo, prende ispirazione dal territorio. Le cromie delle facciate color pesca, il cotto dei tetti, il grigio della pietra vulcanica, il verde degli ulivi e il rosso intenso del fico d’India diventano la palette che accompagna ogni ambiente dell’hotel. Anche i materiali e le forme raccontano l’isola: ceramiche artigianali, superfici naturali lavorate a mano e arredi su misura dialogano con un linguaggio contemporaneo, dando vita a spazi raffinati, luminosi e profondamente radicati nel contesto locale.

Le 58 camere e suite sono state reinterpretate secondo questa visione, mantenendo l’eleganza che contraddistingue la struttura e arricchendola con dettagli ispirati ai mosaici, alle ceramiche e alla pietra vulcanica siciliana. Completano l’offerta la Fusion SPA di 260 metri quadrati, il lounge bar Lu Souli, affacciato sulla piscina, e gli spazi dedicati a eventi e meeting, pensati per ospitare sia incontri di lavoro sia celebrazioni private in una cornice suggestiva.

Tra le novità della stagione spicca anche l’esperienza gastronomica del ristorante Zefiro, che propone una cucina contemporanea profondamente legata alle eccellenze del territorio. Il menu valorizza ingredienti simbolo della Sicilia – dal gambero rosso di Mazara alle mandorle di Avola, dal manzo di razza Cinisara ai formaggi tipici – reinterpretandoli con tecnica e creatività. Ogni piatto nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, in un percorso che attraversa sapori di mare e di terra e si conclude con una rivisitazione contemporanea dei grandi classici della pasticceria siciliana, come il cannolo destrutturato. A firmare la proposta è lo chef Giuseppe Di Giugno, che ha ideato due percorsi degustazione – Castelmola e Il Teatro dei Sapori – pensati come veri e propri racconti gastronomici. Durante la stagione estiva, il ristorante si trasferisce sulla terrazza panoramica all’ultimo piano, offrendo una delle viste più spettacolari su Taormina, sull’Etna e sul Mar Ionio.