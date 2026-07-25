Al via tavolo permanente turismo per 10 comuni della costa jonica
25 Luglio 2026, 09:04
Si insedierà nella sala consiliare del Comune di Taormina, il 3 agosto, alle 13, il tavolo permanente di concertazione del patto che deve affrontare le problematiche dei lavoratori del comparto turistico che riguarda almeno diecimila lavoratori. All’appuntamento sono attesi i rappresentanti di dieci Comuni della fascia jonica secondo quanto scrive il quotidiano La Sicilia.
Ricco l’ordine del giorno della convocazione e precisamente: analisi dell’andamento occupazionale nel territorio della zona jonica della Provincia di Messina; verifica dello stato di attuazione del Patto d’area da parte degli Enti aderenti ed esame di eventuali istanze di adesione; analisi dell’andamento del comparto turistico, commerciale e dei servizi e delle prospettive della stagione turistica 2026; esame delle problematiche inerenti la mobilità dei lavoratori e delle ricadute conseguenti ai provvedimenti adottati dall’asm Taormina in materia di parcheggi; esame delle problematiche concernenti sicurezza urbana, tutela dei lavoratori e sicurezza delle aree di sosta utilizzate dal personale del comparto turistico, con particolare riferimento alle segnalazioni provenienti dal territorio del Comune di Giardini Naxos; iniziative condivise finalizzate alla tutela dell’occupazione, al sostegno delle imprese, alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e allo sviluppo sostenibile del territorio.
“La convocazione – dicono all’unisono i sindacalisti Pancrazio Di Leo e Maria Manna – rappresenta il
posivo riscontro alle richieste formulate dalla Fisascat Messina. Accogliamo con favore che l’ordine del giorno recepisca le nostre principali questioni: andamento occupazionale, attuazione del Patto d’area, prospettive della stagione turistica 2026, mobilità dei lavoratori e parcheggi Asm Taormina, sicurezza urbana e tutela dei lavoratori, destagionalizzazione e sviluppo sostenibile. La segreteria ringrazia l’assessore al Turismo, Beatrice Briguglio, e il sindaco Cateno De Luca per avere dato seguito alle richieste formulate dall’organizzazione sindacale”.