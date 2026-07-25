Si insedierà nella sala con­si­liare del Comune di Taormina, il 3 ago­sto, alle 13, il tavolo per­ma­nente di concer­ta­zione del patto che deve affron­tare le pro­ble­ma­ti­che dei lavo­ra­tori del com­parto turi­stico che riguarda almeno die­ci­mila lavo­ra­tori. All’appun­ta­mento sono attesi i rap­pre­sen­tanti di dieci Comuni della fascia jonica secondo quanto scrive il quotidiano La Sicilia.

Ricco l’ordine del giorno della con­vo­ca­zione e pre­ci­sa­mente: ana­lisi dell’anda­mento occu­pa­zio­nale nel ter­ri­to­rio della zona jonica della Pro­vin­cia di Mes­sina; veri­fica dello stato di attua­zione del Patto d’area da parte degli Enti ade­renti ed esame di even­tuali istanze di ade­sione; ana­lisi dell’anda­mento del com­parto turi­stico, com­mer­ciale e dei ser­vizi e delle pro­spet­tive della sta­gione turi­stica 2026; esame delle pro­ble­ma­ti­che ine­renti la mobi­lità dei lavo­ra­tori e delle rica­dute con­se­guenti ai prov­ve­di­menti adot­tati dall’asm Taor­mina in mate­ria di par­cheggi; esame delle pro­ble­ma­ti­che con­cer­nenti sicu­rezza urbana, tutela dei lavo­ra­tori e sicu­rezza delle aree di sosta uti­liz­zate dal per­so­nale del com­parto turi­stico, con par­ti­co­lare rife­ri­mento alle segna­la­zioni pro­ve­nienti dal ter­ri­to­rio del Comune di Giar­dini Naxos; ini­zia­tive con­di­vise fina­liz­zate alla tutela dell’occu­pa­zione, al soste­gno delle imprese, alla desta­gio­na­liz­za­zione dell’offerta turi­stica e allo svi­luppo soste­ni­bile del ter­ri­to­rio.

“La con­vo­ca­zione – dicono all’uni­sono i sin­da­ca­li­sti Pan­cra­zio Di Leo e Maria Manna – rap­pre­senta il

posi­vo riscon­tro alle richie­ste for­mu­late dalla Fisa­scat Mes­sina. Acco­gliamo con favore che l’ordine del giorno rece­pi­sca le nostre prin­ci­pali que­stioni: anda­mento occu­pa­zio­nale, attua­zione del Patto d’area, pro­spet­tive della sta­gione turi­stica 2026, mobi­lità dei lavo­ra­tori e par­cheggi Asm Taor­mina, sicu­rezza urbana e tutela dei lavo­ra­tori, desta­gio­na­liz­za­zione e svi­luppo soste­ni­bile. La segre­te­ria rin­gra­zia l’asses­sore al Turi­smo, Bea­trice Bri­gu­glio, e il sin­daco Cateno De Luca per avere dato seguito alle richie­ste for­mu­late dall’orga­niz­za­zione sin­da­cale”.