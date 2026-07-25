Villa Sant’Andrea di Taormina tra i World’s Best Hotels

25 Luglio 2026, 08:43

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Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina Mare, è stata inclusa nella prestigiosa selezione dei World’s Best Hotels 2026 di La Liste, l’autorevole guida internazionale con sede a Parigi che ogni anno identifica le migliori strutture alberghiere del mondo.

L’hotel entra così a far parte di una selezione che rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità internazionale. La Liste adotta infatti un metodo di valutazione basato sull’analisi di migliaia di fonti autorevoli, tra cui guide di viaggio, pubblicazioni specializzate e recensioni verificate degli ospiti, offrendo una classifica imparziale che prende in esame oltre 7.000 hotel nel mondo.

L’edizione 2026, annunciata nel mese di luglio, premia le strutture capaci di offrire esperienze autentiche, personalizzate, sostenibili e profondamente legate al territorio. Villa Sant’Andrea è quindi una delle 23 proprietà Belmond presenti nella classifica di quest’anno.
Questo importante riconoscimento valorizza il lavoro quotidiano dell’intero team di Villa Sant’Andrea, che con passione, professionalità e attenzione ai dettagli contribuisce a creare esperienze memorabili per gli ospiti provenienti da tutto il mondo.

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