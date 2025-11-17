Santanché, bisogna partire da Napoli e differenziare l’offerta

“Il turismo in Campania sicuramente va bene, basta vedere l’aeroporto di Napoli, i flussi che ha avuto in questa estate e non solo. Tuttavia ci sarebbero tante cose da fare e da migliorare”. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanché a Napoli, a margine del suo intervento insieme al candidato governatore del centrodestra Edmondo Cirielli.

“Un punto secondo me fondamentale – ha detto – è che qua ci sono delle destinazioni in Campania meravigliose che oggi non sono ancora al livello di turisti che si meriterebbero. Penso a Caserta, al Cilento ma anche all’Irpinia. Bisogna diversificare le offerte turistiche, usando, tra virgolette, Napoli che è una destinazione assolutamente di eccellenza, per poi delocalizzare in tante altre province in cui ci sono delle straordinarietà che devono essere messe a reddito per il turismo”.

Santanché ha sottolineato infine che “bisogna impegnarsi anche su altre bellezze della Campania, luoghi meravigliosi, pieni di storia e di turismo esperienziale. Ricordo che circa il 24% dei turisti che vengono qua lo fanno per l’offerta enogastronomica, su cui dobbiamo lavorare di più perché è un asset fondamentale per la crescita del nostro turismo”.