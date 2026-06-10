Castellabate torna protagonista di ‘Bentornati al Sud’

Primo ciak a Castellabate (Salerno) per ‘Bentornati al Sud’, nuovo capitolo della fortunata saga cinematografica che riporta nel borgo cilentano troupe, attori e addetti ai lavori. Sono ufficialmente iniziate le riprese del film che per le prossime settimane interesseranno diversi punti del territorio comunale, già protagonista nel 2010 del primo successo della serie.

L’avvio delle attività cinematografiche sta richiamando l’attenzione di residenti e visitatori, con un clima di particolare fermento nelle aree coinvolte dal set. Per consentire lo svolgimento delle riprese, il Comando di Polizia Municipale ha disposto una regolamentazione temporanea della viabilità nel capoluogo. Fino al 13 giugno sono previsti possibili rallentamenti alla circolazione lungo la Strada Provinciale 61 e nelle strade limitrofe interessate dalle operazioni della produzione.

L’amministrazione comunale ha invitato cittadini e turisti a collaborare, attenendosi alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale incaricato. “La nostra comunità li ha già accolti con il consueto spirito di ospitalità che ci contraddistingue e noi non vediamo l’ora di ritornare sul grande schermo nei prossimi mesi”, ha detto il sindaco Marco Rizzo.

Il film vedrà nuovamente protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani, affiancati da alcuni dei volti storici della saga. Le riprese si svolgeranno per sette settimane tra Castellabate, Roma e Milano. La pellicola è prodotta da Bartleby Film, Italian International Film e Medusa Film e sarà distribuita nelle sale italiane da Medusa.