Bologna si racconta in una mappa di ristoranti ‘senza giudizi’

Una mappa che racconta Bologna attraverso le storie dei suoi ristoranti e le proposte enogastronomiche, tra innovazione e tradizione. Si tratta di ‘Gourmettoria’, progetto realizzato da Confcommercio Ascom e Fipe Bologna, grazie al supporto di Emil Banca, Federalberghi provinciale e Fondazione Bologna Welcome.

Sul portale www.gourmettoria.it è possibile trovare già 130 locali che hanno aderito all’iniziativa, con la volontà di accogliere sempre maggiori realtà del panorama gastronomico bolognese, guardando anche a tutta la città metropolitana.

“Vogliamo sfatare il falso mito negativo di Bologna come ‘città dei taglieri’ – sottolinea Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom – rimarcando invece come qua ci sia tanta qualità, sia nei ristoranti storici della tradizione, sia in attività giovani e innovative. Bologna è ancora capitale della cucina e della qualità della vita; è un messaggio che vogliamo valorizzare”.

Gourmettoria è un’evoluzione del portale sulla ristorazione bolognese nato nel 2016 da un’idea di Marco Salicini, che oggi diventa una vera e propria mappa aggiornata con molti contributi suddivisi per zone della città e in categorie (cucina tradizionale, fine dining, oltre la cena, etnici, street food, pizzerie).

“Non è una guida, ma una mappa senza giudizi, all’interno non si trovano locali recensiti, ma raccontiamo la loro storia dopo esserci andati di persona – spiega Roberto Melloni, presidente Fipe ristoranti e trattorie Confcommercio Ascom Bologna – Raccontiamo la storia dei locali, dei loro piatti, delle persone che vivono queste attività”. Tra gli obiettivi, insieme alla valorizzazione del territorio bolognese attraverso il suo cibo, c’è quello di andare oltre il fenomeno “delle false recensioni – prosegue Melloni – perché spesso dietro i commenti lasciati su quei portali a cui si affidano molti utenti ci sono organizzazioni che a pagamento possono decretare il successo o l’insuccesso di un’attività e non lo troviamo corretto”.

(photo credits @Ansa)