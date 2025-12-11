Bologna per le Feste, due spot in onda su tv, radio e web

Ha preso il via una intensa campagna promozionale su tv, radio e online, dedicata a Bologna come città da scoprire durante le feste di Natale in tutta la sua meraviglia. Lo slogan è ‘Bologna per le Feste. La bellezza imprevista’.

In programma spot tv, radio e annunci web, per un investimento complessivo di 100.000 euro.

“Dopo il grande tennis della Coppa Davis, Bologna torna protagonista delle festività natalizie- sottolinea l’assessora Regionale a Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni- con un’efficace campagna, dalla grafica contemporanea, che invita all’inaspettato, alla bellezza e alla sorpresa, tra grande cultura, tradizione e buona tavola. Una campagna multilivello, pianificata attentamente che vede il lavoro sinergico della Regione tramite Apt Servizi e il territorio”.

“Le grandi mostre di Michelangelo, Bartolomeo Cesi e Graphic Japan, le visite dedicate intorno alla Garisenda, le prime importanti riqualificazioni del centro storico grazie ai lavori del tram – dice Mattia Santori, p residente del Territorio Turistico Bologna-Modena- con questa campagna celebriamo non solo la bellezza di Bologna sotto le feste, ma una storia di resilienza e vitalità, che a Bologna concilia la vocazione culturale della città con l’esigenza di innovare e internazionalizzarsi”.

La campagna, promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna, prevede uno spot tv da 10 secondi in onda per 3 settimane, dal 7 al 27 dicembre, per 135 passaggi su La7, e per 105 passaggi su La7 Cinema.

Il break pubblicitario sarà trasmesso anche nei momenti di punta del “prime time”, quando la rete registra i maggiori picchi di telespettatori, e nel corso delle trasmissioni “Otto e Mezzo” di Lilly Gruber, “Propaganda Live”, il Tg di Enrico Mentana, “La Torre di Babele” di Corrado Augias, “Di Martedì” di Giovanni Floris e “Piazza Pulita” di Corrado Formigli. Nello spot si susseguono, sullo sfondo di una suggestiva grafica, che mixa toni viola, celeste e lilla, immagini flash del centro storico, con le luci di Natale, e dei simboli della città -la Fontana del Nettuno, le Due Torri e l’iconico piatto di tortellini in brodo- assieme a rimandi a due originali mostre in corso: “Michelangelo e Bologna” e “Graphic Japan. Da Hokusai al Manga”.

Un secondo spot da 30 secondi sarà in onda dal 7 al 31 dicembre su tutte le frequenze di Radio Bruno, con diffusione in Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, per oltre 1.300.000 ascoltatori nel giorno medio.

All’interno dell’operazione promozionale natalizia prevista anche una campagna digitale, con annunci su siti web e profili social, capace anche di misurare le visite reali alla città, in modo da verificare l’efficacia della campagna nell’aver contribuito ad aumentare l’interesse verso la città e gli arrivi di turisti.

Tutta la campagna tv, radio e web rimanda alla pagina dedicata Bologna per le feste sul sito bolognawelcome.com che riunisce tutte le iniziative e le proposte per il periodo festivo