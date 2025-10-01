Al via bando da 11 milioni per investire nel settore turistico

Un piano per sostenere gli investimenti nel settore del turismo in Emilia-Romagna, “come primo elemento di una strategia più ampia di riqualificazione delle strutture ricettive”. Lo spiega l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, insieme al presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale e al vicepresidente Vincenzo Colla, dando notizia del nuovo bando Eureka che conterà “su 11 milioni di risorse regionali, in grado di generare investimenti per almeno 60 milioni di euro”.

Dal punto di vista dell’impatto sugli interessi, spiega Colla, “è la prima volta che mettiamo a disposizione un budget di questa portata, considerando che ci sono anche a disposizione già 20 milioni: sono due canali per un potenziale di 31 milioni di euro per un’operazione che non mi risulta nella storia sia mai stata fatta”.

Si tratta, prosegue Frisoni, di “un’opportunità per gli operatori, gli albergatori, i gestori di Rta, ma anche di campeggi turistici, che vogliono investire: un segnale di supporto che abbiamo voluto dare alla fine della stagione estiva”. Al bando, che verrà a breve approvato dalla Giunta regionale, si potrà presentare domanda dal’8 gennaio. Il turismo in regione, ha detto De Pascale “vale quasi il 12% della nostra economia, con una filiera forte di 15mila imprese e 45mila addetti”.

Per rendere più attrattivo il settore, prosegue, è necessario intervenire “sull’aggiornamento del quadro normativo, dall’urbanistica alla classificazione delle strutture, e l’individuazione di strumenti finanziari” per accompagnare gli investimenti. Il tema della qualità della ricettività in questa regione, prosegue, “è uno dei fattori di competitività più forte per il turismo internazionale, noi siamo stati tra i primi al mondo a eccellere nel fattore turistico e una parte rilevante del nostro patrimonio è datato e deve essere ammodernato”.