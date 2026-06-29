Notte Celeste, grande successo per la 14^ edizione

Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la 14ª edizione della Notte Celeste, la grande festa italiana dedicata al benessere e alla salute che celebra il mondo delle terme e delle acque termali dell’Emilia-Romagna.

Forte affluenza nella giornata clou, sabato 27 giugno, ma l’intero fine settimana ha visto una presenza costante di visitatori nei centri termali, aperti per l’occasione fino a tarda sera con piscine termali, trattamenti benessere e numerose proposte dedicate al relax e alla remise en forme.

Inoltre tanti eventi nelle località termali a tema “celeste”, fra concerti, cene sotto le stelle, balli in spiaggia, animazione per bambini, dj set che hanno coinvolto famiglie con bambini, coppie, gruppi di amici e senior.

La riuscita della Notte Celeste conferma il trend che stanno vivendo le Terme dell’Emilia-Romagna. Sempre più persone scelgono gli stabilimenti termali emiliano-romagnoli riconoscendone il valore terapeutico, la qualità dei servizi e la capacità di offrire esperienze di benessere complete, come conferma anche il buon andamento degli arrivi presso le Terme dell’Emilia Romagna in questi primi mesi del 2026.

L’Emilia-Romagna vanta 23 centri termali, distribuiti in 19 località, dal parmense alla Riviera Adriatica. Tutte le strutture sono raccolte nella “Guida Terme e Benessere 26-27”, realizzata da COTER (Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna) e ricca di informazioni, curiosità e suggerimenti per organizzare un soggiorno dedicato al benessere, tra trattamenti terapeutici, percorsi riabilitativi, esperienze wellness e proposte di soggiorno.

L’edizione 2026 della Guida può essere richiesta gratuitamente al numero verde 800 88 88 50.