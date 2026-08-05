A Camporosso s’inaugura il Biolago Saifnitz

La valorizzazione delle destinazioni montane attraverso infrastrutture a basso impatto e servizi dedicati al turismo family e outdoor si arricchisce di un nuovo tassello nel Tarvisiano. Nei giorni scorsi, infatti, a Camporosso-Tarvisio ha aperto il Biolago Saifnitz, un’oasi balneabile naturale posizionata a ridosso della ciclabile della Valcanale.

La struttura, pensata come punto di sosta per cicloturisti, famiglie ed escursionisti, dispone di un’area solarium attrezzata con lettini e ombrelloni, un bacino ad acqua bassa dedicato ai bambini con giochi d’acqua e un punto ristoro. L’impianto sarà fruibile tutti i giorni dalle 10 alle 18 e completa gli interventi finanziati nell’ambito del progetto ministeriale ‘Tarvisiano, la montagna a misura di bambino’.

Sulla portata strategica dell’opera per l’attrattività del territorio è intervenuta la Vice Sindaco e Assessore al Turismo del Comune di Tarvisio, Serena De Simone:

“L’inaugurazione del Biolago Saifnitz amplia l’offerta turistica di Tarvisio mettendo a disposizione della comunità un nuovo spazio dedicato al tempo libero. Questo intervento conferma la volontà dell’Amministrazione di continuare a investire in un modello di sviluppo che coniughi turismo, qualità della vita e servizi per le famiglie: un territorio più accogliente per chi lo visita è anche un territorio migliore in cui vivere ogni giorno”, ha commentato la vice sindaca e assessora al Turismo del Comune di Tarvisio, Serena De Simone.