Trieste si aggiudica la conferenza europea EuroVelo 2027

23 Giugno 2026, 11:45

Il Friuli Venezia Giulia consolida la sua leadership nel segmento del turismo lento e della mobilità attiva. La European Cyclists’ Federation ha annunciato ufficialmente che Trieste ospiterà la EuroVelo & Cycling Tourism International Conference nel settembre 2027, trasformando il capoluogo giuliano nella capitale europea del cicloturismo. L’annuncio è stato dato a Rimini durante i lavori di Velo-city 2026, la conferenza mondiale sulla ciclabilità urbana.

La candidatura, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rappresenta il coronamento di una strategia a lungo termine focalizzata sugli investimenti nelle ciclovie regionali e sulle connessioni transfrontaliere. Come sottolineato dall’assessora alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, l’evento costituisce il principale appuntamento continentale dedicato alle reti ciclabili e riunirà a Trieste istituzioni europee, amministratori, progettisti, stakeholder e operatori turistici provenienti da tutta Europa.

La macchina organizzativa, coordinata dall’Ufficio di Gabinetto della Regione con il supporto tecnico della Direzione centrale Infrastrutture e la collaborazione di PromoTurismoFvg, si attiverà già nei prossimi mesi. Il primo passo strategico per la promozione del territorio e del trade locale avverrà a ottobre 2026 a Utrecht, nei Paesi Bassi, dove la delegazione del Fvg presenterà ufficialmente l’edizione triestina del 2027 alla comunità internazionale del settore.

capitale cicloturismo 2027cicloturismoeuroveloFVGTrieste Territori
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati