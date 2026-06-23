Trieste si aggiudica la conferenza europea EuroVelo 2027

Il Friuli Venezia Giulia consolida la sua leadership nel segmento del turismo lento e della mobilità attiva. La European Cyclists’ Federation ha annunciato ufficialmente che Trieste ospiterà la EuroVelo & Cycling Tourism International Conference nel settembre 2027, trasformando il capoluogo giuliano nella capitale europea del cicloturismo. L’annuncio è stato dato a Rimini durante i lavori di Velo-city 2026, la conferenza mondiale sulla ciclabilità urbana.

La candidatura, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, rappresenta il coronamento di una strategia a lungo termine focalizzata sugli investimenti nelle ciclovie regionali e sulle connessioni transfrontaliere. Come sottolineato dall’assessora alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, l’evento costituisce il principale appuntamento continentale dedicato alle reti ciclabili e riunirà a Trieste istituzioni europee, amministratori, progettisti, stakeholder e operatori turistici provenienti da tutta Europa.

La macchina organizzativa, coordinata dall’Ufficio di Gabinetto della Regione con il supporto tecnico della Direzione centrale Infrastrutture e la collaborazione di PromoTurismoFvg, si attiverà già nei prossimi mesi. Il primo passo strategico per la promozione del territorio e del trade locale avverrà a ottobre 2026 a Utrecht, nei Paesi Bassi, dove la delegazione del Fvg presenterà ufficialmente l’edizione triestina del 2027 alla comunità internazionale del settore.