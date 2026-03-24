Mama Shelter: vacanze romane in famiglia per i ponti di primavera

Primavera, tempo di long-weekend per viaggiare in famiglia e far scoprire le meraviglie dell’Italia anche ai bambini. Se è la prima volta a Roma, i più piccoli vorranno sicuramente vedere il Colosseo, e faranno un tuffo nel passato passeggiando ai Fori Imperiali, immaginando come vivevano, si divertivano e facevano affari gli antichi romani. I più coraggiosi si emozioneranno con una visita alle catacombe e agli ambienti della Roma sotterranea, mentre gli sportivi vorranno visitare il Foro Italico, che tanto spesso si vede in televisione.

Impossibile non provare stupore di fronte alla magnificenza di San Pietro e il complesso del Vaticano, e un tour di Castel Sant’Angelo sarà fare un viaggio nella millenaria storia di Roma, conoscendo l’opulenza e i fasti dei Papi, ma anche le loro necessità di fuga e il buio delle prigioni e delle segrete. E se si è già camminato tanto, o si è in giro con bambini molto piccoli, i modi per esplorare la città in maniera alternativa sono molto – dai bus turistici hop on, hop off a due piani, per un colpo d’occhio generale su Roma, ai tour in auto scoperta, con una guida che racconta curiosità e aneddoti durante le tappe nei luoghi più iconici.

Ad Explora, il Museo dei Bambini, i più piccoli possono giocare e sperimentare attraversando diversi allestimenti, dove cimentarsi con situazioni di vita quotidiana, mini-quiz scientifici e momenti di creatività, per imparare divertendosi.

Da Mama Shelter Roma le famiglie trovano stanze dal design funzionale e allegro, televisioni a 55’’ e a schermo piatto dove trovare i cartoni e le serie preferite, all’occorrenza comunicanti o XL, per ospitare fino a due adulti e 3 bambini. Nelle aree comuni, la saletta con i giochi arcade e vintage è il rifugio dei più piccoli, e non manca il calcio balilla. Il colorato Mama Bath può essere prenotato con slot di un’ora dagli ospiti residenti. Dalla colazione a buffet con torte e pancake, fino alle sfiziose pizze de La Pizzeria e i dessert sulla carta del ristorante Il Giardino d’Inverno, i bambini trovano leccornie per tutti i gusti da Mama Shelter Roma.

Il ristorante propone anche un menù bimbi dedicato, che include la pasta con i condimenti preferiti, l’hamburger, la spigola e, naturalmente, il gelato Mama fatto in casa. La domenica, al Family-Brunch, presso l’angolo del buffet dedicato ai più piccoli ci sono dolci e golosità come pizza, ciambelle, biscotti e una ipnotica fontana di cioccolato. Qui, mentre i genitori chiacchierano e si rilassano, i bambini sono in piena attività con un pool di animatori esperti che organizza per loro svaghi, sfide e cacce al tesoro. “Le famiglie portano allegria contagiosa, e da Mama siamo sempre felici di accogliere gli ospiti più piccoli” commenta Hasan Saad, General Manager Mama Shelter Roma. “Naturalmente ogni tipo di clientela ha le sue necessità, e alla reception le famiglie trovano culle, cuscini aggiuntivi e scaldalatte, mentre siamo sempre pronti a chiamare un pediatra di riferimento o ad organizzare un servizio di baby-sitting tramite i nostri fornitori esterni quando richiesto. Da noi, i bambini sono davvero a casa”.