Federalberghi, bene crescita arrivi e presenze a ferragosto

Federalberghi Roma esprime soddisfazione per i dati elaborati dall’Osservatorio dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio (EBTL) relativi alla settimana di Ferragosto e concernenti il solo settore alberghiero, che testimoniano un aumento di arrivi (+ 4,87%) e presenze (+ 3,93%) negli hotel della Capitale rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Per il Presidente Giuseppe Roscioli si tratta di un trend che va sostenuto e accompagnato con una complessiva crescita del sistema turistico romano. “La città conferma il suo appeal a livello nazionale e internazionale anche in una stagione, come quella estiva, che fino a qualche anno fa era tradizionalmente contrassegnata da numeri in calo rispetto alla primavera. Per mantenere la spinta allo sviluppo, Roma ha ora bisogno di una crescita complessiva in termini di qualità e legalità dell’offerta che non può non riguardare, in particolare, le numerose sacche di abusivismo ricettivo ancora presenti nel settore degli affitti brevi.

Si tratta di una battaglia di civiltà che non interessa solo il comparto alberghiero, ma incide sulla risoluzione di problematiche sociali di estrema attualità come quella relativa alla difficoltà a reperire alloggi da parte di categorie da tutelare come gli studenti fuorisede. In tale ottica, sollecitiamo tutte le istituzioni sia a livello nazionale che territoriale, ciascuna per le proprie competenze, al massimo sforzo affinché il fenomeno possa essere combattuto e ridotto anche in una visione post Giubileo. L’esperienza ci insegna che i grandi eventi, grazie ai loro riflessi mediatici, portano addirittura maggiori flussi turistici negli anni immediatamente successivi: non facciamoci trovare impreparati di fronte a questa opportunità e scongiuriamo il pericolo che se ne avvantaggino strutture che operano oltre i margini della legge.”