Le Fontane del Ninfeo di Villa Giulia tornano in funzione

Lunedì 13 ottobre sono state riattivate le Fontane del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Grazie al progetto di restauro conservativo, iniziato a ottobre 2024 e finanziato attraverso lo strumento dell’Art Bonus da Sphere Italia, il complesso è tornato al suo originario splendore. Con il sostegno di Sphere Italia è stato ripristinato l’impianto idrico delle fontane, riportandole alla loro originaria funzione di elementi di raccordo del “teatro delle acque” del Ninfeo.

“Siamo orgogliosi della collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – spiega Adriano Meloni, Amministratore Delegato di Sphere Italia – che ci ha permesso di contribuire al recupero di un bene culturale di inestimabile valore, come il complesso del Ninfeo e le sue fontane, grazie all’Art Bonus. Questa partnership è conferma della visione strategica del nostro gruppo e dell’attenzione al tema della sostenibilità, con investimenti mirati nel mondo dell’arte e della cultura. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di poter sostenere il restauro del complesso del Ninfeo e delle sue fontane, confermando anche la manutenzione programmata del Ninfeo per i prossimi quattro anni”.