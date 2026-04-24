Olio Roma Igp, firmati protocolli intesa per valorizzare prodotto

Consorzio tutela sottoscrive intese con Fiavet, Its Turismo Academy e Unione Cuochi Lazio

A Roma, presso il tempio di Adriano, è stato firmato il protocollo d’Intesa ‘Le vie dell’Olio di Roma Igp’ e il protocollo ‘Settimana dell’Olio di Roma Igp’.

Il primo, siglato dal Consorzio dell’Olio di Roma Igp, Fiavet e Its Turismo Academy, è volto a creare e promuovere una rete di percorsi turistici, culturali ed enogastronomici che, partendo da Roma, valorizzino l’Olio di Roma Igp e il territorio della Città Metropolitana e della Regione Lazio. L’intesa mira alla creazione di itinerari e percorsi tematici, l’organizzazione di tour, degustazioni, eventi culturali e attività didattiche e lo sviluppo di pacchetti turistici integrati, promossi attraverso i media e i canali social.

Il secondo, sottoscritto dal Consorzio Olio di Roma Igp e da Unione Cuochi Lazio, ha l’obiettivo di realizzare una settimana diffusa di iniziative dedicate alla promozione dell’Olio di Roma Igp coinvolgendo scuole, imprese e operatori del territorio. Il protocollo punta all’organizzazione di un calendario di attività educative e laboratori nelle scuole, eventi culturali e divulgativi, degustazioni, showcooking e masterclass, la realizzazione di menu tematici e iniziative nei ristoranti e negli esercizi commerciali, campagne di comunicazione coordinate.