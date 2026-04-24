Olio Roma Igp, firmati protocolli intesa per valorizzare prodotto

24 Aprile 2026, 09:45

Consorzio tutela sottoscrive intese con Fiavet, Its Turismo Academy e Unione Cuochi Lazio

A Roma, presso il tempio di Adriano, è stato firmato il protocollo d’Intesa ‘Le vie dell’Olio di Roma Igp’ e il protocollo ‘Settimana dell’Olio di Roma Igp’.

Il primo, siglato dal Consorzio dell’Olio di Roma Igp, Fiavet e Its Turismo Academy, è volto a creare e promuovere una rete di percorsi turistici, culturali ed enogastronomici che, partendo da Roma, valorizzino l’Olio di Roma Igp e il territorio della Città Metropolitana e della Regione Lazio. L’intesa mira alla creazione di itinerari e percorsi tematici, l’organizzazione di tour, degustazioni, eventi culturali e attività didattiche e lo sviluppo di pacchetti turistici integrati, promossi attraverso i media e i canali social.

Il secondo, sottoscritto dal Consorzio Olio di Roma Igp e da Unione Cuochi Lazio, ha l’obiettivo di realizzare una settimana diffusa di iniziative dedicate alla promozione dell’Olio di Roma Igp coinvolgendo scuole, imprese e operatori del territorio. Il protocollo punta all’organizzazione di un calendario di attività educative e laboratori nelle scuole, eventi culturali e divulgativi, degustazioni, showcooking e masterclass, la realizzazione di menu tematici e iniziative nei ristoranti e negli esercizi commerciali, campagne di comunicazione coordinate.

fiavetIts Turismo AcademyLe vie dell'Olio di Roma Igpolioprotocollo intesaromaSettimana dell'Olio di Roma Igpunione cuochi lazio Enogastronomia
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati