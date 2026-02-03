MagicLand apre selezioni per la stagione 2026

MagicLand avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, con oltre 400 opportunità di lavoro complessive tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash. Le selezioni riguardano numerose aree operative e includono:

Addetti alle Attrazioni

Addetti all’Accoglienza e Biglietterie

Addetti ai Negozi

Addetti alla Ristorazione e Caffetteria

Assistenti Bagnanti con brevetto

Aspiranti Assistenti Bagnanti

Addetti all’Artistico

Addetti alla Manutenzione Attrazioni e Manutenzione Idraulica

In particolare, sono previste oltre 400 assunzioni complessive, con un importante incremento di personale nelle aree Attrazioni, Ristorazione, Accoglienza e Negozi, oltre a circa 40 Assistenti Bagnanti dedicati alla sicurezza e all’operatività di MagicSplash.

MagicLand ricerca sia profili con esperienza sia candidati alla prima esperienza, accomunati da attitudine al contatto con il pubblico, predisposizione al lavoro in team e disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi. È richiesta, per la maggior parte delle posizioni, la buona conoscenza della lingua inglese, il domicilio a Valmontone o zone limitrofe e il possesso della patente con mezzo proprio.

Per gli Assistenti Bagnanti, oltre ai profili già in possesso di brevetto A.B. e BLSD in corso di validità, MagicLand offre anche a candidati senza brevetto la possibilità di accedere a un percorso formativo dedicato, comprensivo di corso per Assistente Bagnante e corso BLSD gratuiti, finalizzato all’inserimento lavorativo all’interno di MagicSplash.

Le opportunità prevedono contratti stagionali a tempo determinato per la stagione 2026, con possibilità di inserimento in un ambiente di lavoro dinamico, strutturato e orientato alla crescita professionale. Per alcune figure manageriali, come il Responsabile Reparto Food & Beverage, è previsto inserimento a tempo indeterminato.

Entrare nel team MagicLand significa vivere un’esperienza professionale in uno dei principali poli dell’intrattenimento italiano, sviluppando competenze nel settore dell’ospitalità, del leisure e dei servizi al pubblico.

Le candidature possono essere inviate attraverso la sezione ‘Lavora con noi’ del sito ufficiale www.magicland.it, consultando i profili aperti e allegando il proprio curriculum vitae ed eventuali certificazioni richieste.

Con questa nuova campagna di recruiting, MagicLand conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle persone come elemento chiave per garantire elevati standard di sicurezza, qualità del servizio e accoglienza, rafforzando al contempo il legame con il territorio e con le nuove generazioni di professionisti.