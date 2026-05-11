Roma Capitale ed EBTL insieme per formazione e lavoro

Roma Capitale ed EBTL – Ente Bilaterale del Turismo Lazio – hanno sottoscritto in Campidoglio un Protocollo d’intesa per rafforzare le politiche attive del lavoro e la formazione professionale nel settore turistico. La firma è avvenuta durante l’iniziativa ‘Roma al Lavoro – Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo’, promossa dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale insieme a EBTL.

L’accordo punta a sostenere l’occupazione e la qualificazione professionale nel comparto, con particolare attenzione ai giovani NEET, alle donne disoccupate e alle persone in condizioni di fragilità. Previsti percorsi di orientamento, corsi di formazione, job day e strumenti digitali per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre a iniziative dedicate alla sicurezza e alla qualità dell’occupazione.

“Roma sta vivendo un boom turistico senza precedenti. Il turismo è uno dei motori trainanti dell’economia cittadina e rappresenta una straordinaria occasione di crescita e sviluppo”, ha dichiarato l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, sottolineando però la necessità che questa crescita “si traduca in benessere diffuso”, attraverso “più diritti, più tutele, lavoro stabile e salari dignitosi”. Pratelli ha evidenziato come il protocollo punti a “promuovere lavoro di qualità, contrastare precarietà e dumping contrattuale, valorizzando professionalità e competenze”.

Sulla stessa linea il presidente di EBTL, Tommaso Tanzilli, che ha parlato di un’intesa destinata a “rafforzare la strategia di collaborazione con le istituzioni territoriali” per accompagnare la crescita dei flussi turistici con “un innalzamento qualitativo dei servizi”. Tanzilli ha inoltre ribadito l’importanza della tutela dei lavoratori attraverso contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, il protocollo rappresenta uno strumento per sostenere un settore che continua a registrare “numeri record”. Onorato ha ricordato che il turismo ha generato nel 2024 un indotto di 13,3 miliardi di euro e che negli ultimi tre anni l’occupazione nel comparto a Roma è cresciuta del 5,5% annuo, contro l’1,9% del periodo pre-Covid. “Vogliamo però che questi posti di lavoro siano sempre più qualificati e più pagati”, ha concluso, sottolineando la necessità di attrarre investimenti per migliorare servizi e salari.