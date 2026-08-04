La Liguria porta i suoi quattro patrimoni Unesco al WTE

La valorizzazione integrata dei beni materiali e immateriali si conferma al centro delle strategie di promozione turistica della Regione Liguria. In occasione delle celebrazioni per il ventesimo anniversario dell’iscrizione delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli di Genova nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (2006-2026), la destinazione si presenta al World Tourism Event (WTE) valorizzando una filiera di ben quattro riconoscimenti internazionali racchiusi in poco più di trecento chilometri di territorio.

Dall’architettura rinascimentale e barocca dei Palazzi dei Rolli, icona dell’accoglienza cittadina celebrata nei Rolli Days, il racconto turistico ligure spazia verso il paesaggio culturale delle Cinque Terre, Portovenere e le isole Palmaria, Tino e Tinetto (iscritte nel 1997), la memoria geologica del Beigua UNESCO Global Geopark (dal 2015) e la tradizione immateriale dell’arte dei muretti a secco (riconosciuta nel 2018). Una proposta integrata che unisce patrimonio storico, turismo sostenibile e identità territoriale in un modello unico di fruizione per i flussi nazionali e internazionali.