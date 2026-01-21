La Riviera Ligure di Ponente a Copenaghen per ‘A Glass of Italy’

I Comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano partecipano insieme alla 7^ edizione di ‘A Glass of Italy’, rassegna internazionale dedicata alla promozione dell’eccellenza italiana, in programma a Copenaghen lunedì 26 gennaio 2026.

Con il titolo ‘365 Giorni di Meraviglia’, il workshop turistico è dedicato alla scoperta della Riviera Ligure di Ponente e presenta le cinque destinazioni come un unico territorio, ricco di identità e peculiarità complementari. Nel corso dell’incontro saranno raccontate le caratteristiche distintive di ciascuna località attraverso quattro filoni tematici – Cultura, Natura, Outdoor e Mare – offrendo una narrazione autentica e completa dell’offerta turistica. A ogni tematica sarà inoltre abbinato un finger food ispirato ai prodotti e ai sapori del territorio con degustazione di vini locali, in un percorso gastronomico curato dalla chef Catia Lattanzi dell’Osteria del Castel Gavone di Finale Ligure, per affiancare al racconto una vera e propria esperienza sensoriale.

Il workshop prevede la presentazione delle esperienze turistiche più significative, dei principali punti di forza delle destinazioni e delle strutture ricettive presenti, con l’obiettivo di fornire agli operatori una panoramica concreta e operativa utile alla costruzione di future proposte di viaggio dedicate alla Ligurian Riviera. Un territorio storicamente legato alla Danimarca, anche grazie alla permanenza ad Albissola Marina di Asger Jorn, pittore danese di fama internazionale. A suggellare il legame, sarà presente all’evento Rune Kristensen, consigliere comunale del Comune di Silkeborg e rappresentante del Museum Jorn di Silkeborg.

L’iniziativa punta inoltre ad avviare un primo rapporto commerciale con i tour operator danesi, anche in vista di un Educational Trip previsto tra maggio e giugno 2026 in Liguria, che coinvolgerà alcuni operatori selezionati tra i partecipanti al workshop.