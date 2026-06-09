Bogliasco nella top ten delle spiagge più belle d’Europa

Bellezza naturale, qualità dell’acqua, accessibilità, idoneità per le famiglie, autenticità, attività disponibili, tutela dell’ambiente, servizi in spiaggia, qualità degli alloggi nelle vicinanze e atmosfera. Sono questi i parametri di selezione delle migliori spiagge europee del 2026, valutate da una giuria internazionale di viaggiatori e appassionati di turismo per il portale European Best Destinations che hanno assegnato il quinto posto a Bogliasco, uno degli arenili più caratteristici della Riviera di Levante in Liguria. Incorniciata da case color pastello e barche dei pescatori, questa piccola insenatura racchiude tutto il fascino dei borghi marinari. La spiaggia è di ciottoli e può essere visitata in giornata insieme ai vicini borghi del Golfo Paradiso.

La classifica di quest’anno celebra le spiagge che offrono bellezza ma anche la possibilità di staccare dallo stress quotidiano, di riconnettersi con la natura e ammirare alcuni dei paesaggi costieri più suggestivi d’Europa.

Sul gradino più alto del podio c’è il Portogallo con Praia de Monte Clérigo, spiaggia del Parco naturale della Costa Vicentina, lungo l’Algarve occidentale, premiata per l’ambiente naturale ancora poco urbanizzato e per il suo carattere autentico, grazie alle alte scogliere color ocra modellate dall’oceano e per l’atmosfera rilassante.

Seconda in classifica è la spiaggia di Voutoumi, sulla piccola isola di Antipaxos, in Grecia. E’ una delle immagini più iconiche del mar Ionio, con l’arco di ciottoli bianchi e levigati che si affaccia su un mare dalle sfumature che vanno dall’azzurro trasparente al turchese intenso.

Al terzo posto delle spiagge più belle d’Europa si trova un altro lido greco: Fteri, la spiaggia di Cefalonia, racchiusa tra alte pareti di roccia calcarea modellate dal vento e dall’acqua. Il lido si distingue per le sfumature turchesi del mare e per l’atmosfera ancora selvaggia che la rende unica. Fteri si raggiunge in barca dai vicini porti di Zola e Agia Kyriaki, oppure lungo un sentiero escursionistico piuttosto impegnativo.

Restiamo in Grecia per la quarta classificata, la spiaggia di Elafonisi, all’estremità sud-occidentale dell’isola di Creta. E’ una delle più celebri del Mediterraneo, famosa per la sabbia dalle sfumature rosate, create dalla frammentazione di conchiglie e organismi marini.

Dopo Bogliasco sesta in classifica è Cala Mesquida, sulla costa nord-orientale di Maiorca. E’ un’ampia distesa di sabbia chiara, circondata da dune protette e da una vegetazione che ne preserva il carattere naturale.

La spiaggia classificata al settimo posto è Kvalvika, sulla costa settentrionale dell’isola di Moskenes›ya, nelle Lofoten. La mezzaluna di sabbia dorata si apre tra pareti rocciose, mentre le acque assumono sfumature turchesi inattese a queste latitudini. In ottava posizione c’è la spiaggia di Rovinia, lungo la costa nord-occidentale di Corfù, in Grecia. Penultima in classifica è la spiaggia di Kaputaş, in Turchia: sorge tra Kaş e Kalkan, lungo una delle strade costiere più panoramiche della Riviera Turca. Ultima in classifica è la spiaggia di Paleokastritsa: si torna a Corfù per ammirare un susseguirsi di baie, calette e insenature che si alternano lungo una delle coste più scenografiche dell’isola.