Aeroporto Bergamo, arriva il primo noleggio e-bike premium

L’aeroporto di Milano Bergamo consolida la sua posizione di primo scalo europeo riconosciuto come ‘bike friendly’ attraverso il lancio di ‘NextBG – The New Way to Explore Bergamo’. Il progetto, nato dalla collaborazione tra DIF S.p.A. e Sacbo con il supporto dei partner tecnici Würth e Bergamont, introduce il primo servizio di noleggio e-bike di fascia alta situato direttamente all’interno di un’aerostazione italiana. L’iniziativa mira a promuovere una mobilità intermodale e sostenibile, permettendo ai viaggiatori di iniziare l’esplorazione del territorio orobico immediatamente dopo l’atterraggio, senza attese o complicazioni legate ai trasferimenti.

L’offerta mette a disposizione dei turisti oltre 25 e-bike Bergamont di ultima generazione, includendo modelli e-MTB dotati di vari comfort per adattarsi ai diversi stili di guida. Accanto al semplice noleggio, NextBG propone una serie di esperienze guidate per valorizzare le eccellenze locali, come il tour di Città Alta con opzione di pranzo tipico, la pedalata tra le vigne del Moscato di Scanzo o l’escursione al Castello di Malpaga con degustazioni incluse. Il servizio è completato dalla possibilità di richiedere itinerari su misura progettati specificamente per famiglie, coppie o viaggiatori individuali.

Situato strategicamente a ‘chilometro zero’ nel terminal, l’hub è già pronto per integrarsi con il futuro collegamento ferroviario diretto, offrendo infrastrutture all’avanguardia come una Bike Room attrezzata per la manutenzione e il montaggio dei propri mezzi. Dal terminal i passeggeri possono accedere direttamente a una ramificazione estesa della rete ciclabile che collega lo scalo a importanti direttrici nazionali e internazionali, tra cui la Ciclovia Bergamo-Brescia, la Ciclovia AIDA e la Ciclovia del Sole. Come evidenziato dal presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, questa evoluzione trasforma l’aeroporto in un centro di mobilità versatile capace di promuovere le peculiarità del territorio attraverso un approccio innovativo e rispettoso dell’ambiente.