Ex ibis Styles Milano Est Settala entra a far parte di AN Hotels

L’AN Park Hotel Milano Settala entra a far parte della catena AN Hotels. L’hotel si distingue per le tante caratteristiche che ne fanno una destinazione ideale sia per la clientela business che leisure. La struttura offre 140 tra camere e suites moderne e confortevoli, ampi spazi con sale meeting fino a 300 posti attrezzate con tecnologie all’avanguardia, un grande parco con alberi secolari, piscina, area bambini, minigolf, e diversi spazi fitness per il relax degli ospiti.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso dell’AN Park Hotel Milano Settala nella famiglia AN Hotels – dichiara il management della catena -. Questa acquisizione rappresenta un traguardo significativo nel nostro percorso di crescita. L’hotel di Settala, con la sua posizione strategica e i suoi elevati standard qualitativi, arricchisce la nostra offerta nell’area milanese e ci permette di servire ancora meglio la clientela Corporate e Leisure. Nei prossimi mesi sono in programma ulteriori ingressi che rafforzeranno la presenza di AN Hotels in aree turistiche strategiche del territorio italiano”.