A Milano arriva la Saudi Travel Lounge

L’autunno milanese diventa l’occasione per un viaggio immersivo verso le calde atmosfere dell’Arabia Saudita, grazie a un’iniziativa speciale di Saudi, Benvenuti in Arabia l’ente di promozione turistica del Paese. Dal 17 al 23 novembre, un tram della linea urbana di Milano si trasformerà in un salotto itinerante e accogliente, ispirato all’arte dell’ospitalità saudita, l’Hafawa, per offrire ai passeggeri un assaggio autentico della cultura e delle atmosfere del Paese.

Gli esterni del tram richiameranno i colori e i motivi iconici della tradizione saudita, mentre all’interno i passeggeri saranno immersi in un ambiente multisensoriale tra decori raffinati, profumi evocativi e melodie avvolgenti per iniziare il viaggio senza mai lasciare la città.

A bordo, sarà possibile lasciarsi ascoltare i racconti ispirazionali dei rappresentanti dell’ente del turismo e dei suoi partner, e portare con sé ricordi di un viaggio unico: datteri tipici sauditi per gustare i sapori originali di questa terra e una cartolina personalizzata con il proprio nome, scritta a mano da una calligrafa saudita.

Il tram sarà operativo per 4 ore al giorno, con quattro tour giornalieri della durata di circa un’ora ciascuno:

dal 17 al 20 novembre, dalle 15 alle 19

venerdì 21 novembre, dalle 16 alle 20

sabato 22 e domenica 23 novembre, dalle 14 alle 18

Con questa attivazione speciale, l’Arabia Saudita invita il pubblico italiano a scoprire il Paese attraverso emozioni e sensazioni, in un’esperienza capace di far viaggiare chiunque salga a bordo, anche solo per la durata di un tragitto quotidiano.