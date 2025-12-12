Evolution Travel lancia nuovo portale ad hoc sull’Arabia Saudita

Evolution Travel lancia il nuovo portale dedicato alla destinazione più dinamica del Medio Oriente: l’Arabia Saudita. Una destinazione che sta vivendo una trasformazione senza precedenti nel panorama turistico internazionale.

A guidare il progetto è Claudia Pirri, nominata Promotore di Riferimento Prodotto (PRP), che sta lavorando in stretta collaborazione con Bruno Bottaro, tour operator interno specializzato sulla destinazione. “Il portale è stato ricostruito da zero, perché l’Arabia Saudita è aperta al turismo da pochissimo tempo – spiega Pirri -. Nuove attività e possibilità si stanno sviluppando adesso. Prima c’era poca offerta turistica, mentre oggi è tutto in rapidissima evoluzione. Il Paese si sta aprendo molto, sia culturalmente che turisticamente”.

L’Arabia Saudita, che solo dal 2019 ha aperto le porte al turismo internazionale, sta investendo significativamente per posizionarsi come meta di riferimento nel panorama mondiale. La strategia passa attraverso grandi eventi sportivi – dalla finale di Supercoppa italiana del 22 dicembre 2025, poco prima di Natale, alla Formula 1, dal Six Kings Slam di tennis al torneo internazionale di golf – e progetti infrastrutturali ambiziosi come il Red Sea Global, che sta sviluppando località turistiche di lusso lungo la costa occidentale dell’Arabia Saudita, sul Mar Rosso, e la futuristica città lineare di specchi.

Il portale rinnovato di Evolution Travel propone itinerari e pacchetti turistici, per lo più ideali per viaggi individuali, ma anche di gruppo con accompagnatore. Un percorso ‘standard’ di una settimana (considerando che gran parte degli italiani non ha mai viaggiato in Arabia Saudita) tocca alcune delle città principali, con esperienze nel deserto e relax al mare. Si visitano Riyadh, la capitale tra palazzi storici, grattacieli, parchi verdi,e le spettacolari scogliere di Edge of the World, e poi Gedda sul Mar Rosso, e le meraviglie desertiche di AlUla, dove soggiornare in strutture in simbiosi con il deserto, ed Hegra con i loro templi nabatei scolpiti nella roccia. Per i viaggiatori che hanno modo di fare itinerari più lunghi, si può proseguire con un tour nella regione meridionale dell’Asir, verso lo Yemen, dove nuovi glamping di lusso stanno aprendo a ritmo serrato.

Grande spazio nel portale sarà dedicato al Red Sea Global, con strutture sul Mar Rosso di altissimo lusso, futuristiche ed ecosostenibili, immerse in un contesto naturalistico straordinario

Attualmente la destinazione si rivolge a una clientela dai 35 anni in su con reddito medio-alto. Un itinerario di gruppo con accompagnatore in lingua italiana parte da circa 3.500 euro a persona per una settimana, ma è possibile comporre pacchetti individuali da 1.500 euro concentrandosi su Riyadh e AlUla.

“È un viaggio costoso, ma avendo questo tasso di crescita e volontà di espandersi al turismo internazionale, i prezzi potrebbero diventare presto più accessibili – prevede Pirri – Inoltre, soggiornare a Riyadh e nelle grandi città è fattibile. Il portale darà risalto anche al segmento incentive, particolarmente interessante per le aziende. Come periodo in cui viaggiare, l’ideale è da settembre a maggio. È sempre caldo, non si scende mai sotto i 25 gradi, ma d’estate si può arrivare a 50 o 60 gradi”.

Pirri si sta occupando della gestione del portale, della promozione, ma anche della formazione dei consulenti di viaggio della rete. “Mi sono sempre occupata di formazione, e il concetto di raccontare il viaggio ai clienti mi piace molto – afferma – Fare la responsabile di prodotto in Evolution Travel è anche formare i colleghi nella conoscenza della destinazione”. Evolution Travel organizzerà viaggi educational di gruppo per agenti e clienti, per approfondire la conoscenza dell’Arabia Saudita, che oggi offre un vantaggio competitivo.