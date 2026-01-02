Ethiopian Airlines potenzia sull’Arabia Saudita con il volo per Jizan

Ethiopian Airlines annuncia il lancio di un nuovo servizio passeggeri per Jizan, in Arabia Saudita, operativo dal 1° febbraio 2026. L’avvio del nuovo collegamento rafforza la presenza di Ethiopian Airlines nel Regno dell’Arabia Saudita, affiancando Jizan alle destinazioni già servite di Jeddah, Dammam, Riad e Medina e offrendo ai passeggeri ulteriori possibilità di connessione attraverso il vasto network globale della compagnia.

Attualmente Ethiopian Airlines opera oltre 40 voli settimanali, passeggeri e cargo, da e per l’Arabia Saudita, e 136 voli settimanali verso 14 destinazioni nel più ampio Medio Oriente e nella regione del Golfo, facilitando gli scambi commerciali e i flussi turistici con l’Africa e il resto del mondo.

Oltre ai propri collegamenti diretti, Ethiopian offre accesso a ulteriori destinazioni attraverso accordi con diverse compagnie aeree in Medio Oriente e nelle regioni del Golfo, tra cui Saudia, Oman Air, Kuwait Airways, Gulf Air ed Etihad Airways, garantendo così ai propri passeggeri soluzioni di viaggio ancora più comode.