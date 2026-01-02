Ethiopian Airlines potenzia sull’Arabia Saudita con il volo per Jizan

02 Gennaio 2026, 11:00

Ethiopian Airlines annuncia il lancio di un nuovo servizio passeggeri per Jizan, in Arabia Saudita, operativo dal 1° febbraio 2026. L’avvio del nuovo collegamento rafforza la presenza di Ethiopian Airlines nel Regno dell’Arabia Saudita, affiancando Jizan alle destinazioni già servite di Jeddah, Dammam, Riad e Medina e offrendo ai passeggeri ulteriori possibilità di connessione attraverso il vasto network globale della compagnia.

Attualmente Ethiopian Airlines opera oltre 40 voli settimanali, passeggeri e cargo, da e per l’Arabia Saudita, e 136 voli settimanali verso 14 destinazioni nel più ampio Medio Oriente e nella regione del Golfo, facilitando gli scambi commerciali e i flussi turistici con l’Africa e il resto del mondo.

Oltre ai propri collegamenti diretti, Ethiopian offre accesso a ulteriori destinazioni attraverso accordi con diverse compagnie aeree in Medio Oriente e nelle regioni del Golfo, tra cui Saudia, Oman Air, Kuwait Airways, Gulf Air ed Etihad Airways, garantendo così ai propri passeggeri soluzioni di viaggio ancora più comode.

arabia sauditaethiopian airlinesjjizan Compagnie aeree
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati