Busitalia, al via 2 corse giornaliere tra Milano-Livigno

Nuovo collegamento diretto Milano-Livigno di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), con due corse giornaliere a partire da oggi, 4 dicembre. Sviluppato anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si tratta dell’unico servizio diretto tra il capoluogo lombardo e Bormio-Livigno e offre un’alternativa di viaggio rapida ed efficiente verso le mete sciistiche dell’Alta Valtellina.

Il servizio contribuisce, inoltre, a ridurre l’uso dell’auto privata nelle aree alpine più trafficate durante la stagione invernale, favorendo una mobilità più sostenibile e responsabile. Partenza dal lunedì al venerdì da Milano centrale alle 9:45, con arrivo alle 13:55, mentre da Livigno l’orario è 15:00-19:10. Il sabato e la domenica, invece, il bus parte da Milano Centrale alle 10:15 e da Livigno alle 15:30. Titoli di viaggio disponibili su tutti i canali di acquisto di Busitalia e Trenitalia.