Milano-Cortina: effetto Giochi fa crescere il numero dei viaggiatori aerei

Le Olimpiadi di Milano-Cortina faranno registrare un aumento del 160% dei viaggiatori aerei rispetto allo stesso periodo del 2025, con picchi del 190% per Malpensa e addirittura del 450% per Linate. Sono i numeri “estremamente positivi” che emergono dal Visa Travel Intention Study, presentato alla torre Allianz di Milano.

Secondo l’analisi, che prende in considerazione l’acquisto di biglietti aerei attraverso la rete Visa, il maggior numero di visitatori arriveranno da Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Canada.

“Queste cifre rappresentano una grande opportunità. Continueremo a monitorarle – assicura Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia – ma il trend è chiaro. Arriveranno numerosi visitatori e il 95% delle Pmi si aspetta un contributo, uno sviluppo e, appunto, una grande opportunità economica”.

Lo studio Visa si affianca ad una ricerca Ipsos che ha indagato aspettative e sentimenti degli italiani rispetto ai Giochi Olimpici. Il 79% degli intervistati conferma un coinvolgimento molto elevato rispetto alle Olimpiadi e ben 9 su 10 hanno aspettative positive, dalla riqualificazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture, al miglioramento del trasporto, oltre alla promozione turistica con sviluppo economico e valorizzazione del patrimonio culturale. Il 63% si aspetta effetti a lungo termine anche, oltre un decennio, e il 65% vede questi Giochi come un forte stimolo per l’innovazione tecnologica. Non solo sport, dunque, ma anche digitalizzazione e commercio, perché per l’85% degli intervistati le Olimpiadi trasferiranno valori di solidarietà, rispetto e correttezza, vicinanza a disabilità e diversità e saranno ponte tra le generazioni.

“Abbiamo contribuito – continua Stoppani – a far sì che il territorio fosse pronto ad accogliere l’evento a cinque cerchi. La ‘marea’ sta arrivando ed è importante che tutto sia pronto. Sarà una bella occasione. Un viaggio”.

I numeri sono in linea con le aspettative di Fondazione Milano Cortina. “Fa molto piacere vedere questi numeri. Sono dati che corrispondono a quelli dell’acquisto dei biglietti – racconta Andrea Varnier, AD della Fondazione Milano Cortina – il cui podio per ora è Italia, Stati Uniti e Germania. Che l’80% della popolazione sia favorevole ai Giochi ci riempie di orgoglio. C’è un grande interesse e lo vediamo. Ci sono state 132mila candidature per far parte del programma dei volontari, è un segnale in questo senso. Ed è una connessione tra generazioni, perché sono coinvolti anche i giovani: più del 50% dei biglietti sono stati acquistati da persone sotto i 40 anni. Dei 20mila volontari moltissimi sono giovani e fare il volontario alle Olimpiadi viene vista come opportunità di crescita anche lavorativa”.