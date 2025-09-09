Da Trenord biglietti speciali per il GP di Monza

Oltre 36mila appassionati e curiosi hanno raggiunto il Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale di Monza con i biglietti dedicati proposti da Trenord. A questi si aggiungono le diverse migliaia di viaggiatori che tra venerdì e domenica hanno raggiunto con biglietti e abbonamenti ordinari la stazione di Monza, servita nei feriali e nei festivi rispettivamente da 380 e 300 treni al giorno, e quella di Biassono Lesmo.

Inoltre, nel weekend del GP Trenord ha effettuato treni straordinari fra Milano e Monza e fra Milano e Biassono, in aggiunta al servizio ordinario, e ha potenziato le composizioni dei convogli.

Gli operatori dei team di Assistenza e Security di Trenord per le tre giornate della manifestazione hanno svolto azioni di presidio a Monza, Biassono Lesmo e nelle stazioni milanesi, per indirizzare i flussi di persone nella salita e nella discesa dai treni.