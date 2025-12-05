Voli di continuità aeroporto Marche, +57% passeggeri in un mese

A un mese dall’avvio dei collegamenti il numero complessivo dei passeggeri sulle tratte da Ancona verso Roma Fiumicino e Milano Linate operati dalla compagnia Dat Volidellemarche dall’aeroporto delle Marche di Falconara Marittima (Ancona) è cresciuto del 56,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento particolarmente marcato sulla tratta per Milano. Non solo. In un mese non si è registrata alcuna cancellazione né ritardo dei voli.

“Una crescita rilevante, che conferma la risposta favorevole del mercato e l’aumento di domanda di collegamenti efficienti da e per le Marche – sottolinea la compagnia danese – un quadro che lascia prevedere ulteriori miglioramenti nelle prossime settimane, anche grazie agli accordi di interlinea che Dat Volidellemarche sta finalizzando con vettori operanti sull’aeroporto di Roma Fiumicino quali Finnair, Sas, Emirates e Qatar Airways oltre ad ITA Airways e Lufthansa”.

Tali collaborazioni permetteranno ai passeggeri in partenza da Ancona di raggiungere con maggiore facilità numerose destinazioni internazionali e intercontinentali attraverso il grande hub romano senza dover rifare check-in, imbarco bagaglio e controllo di polizia. “Risultati positivi e incoraggianti in questo promo mese di operazioni che consentono alle Marche una connettività stabile, affidabile e puntuale”, sottolinea Giorgio Buffa, AD di Ancona International Airport.

Infine, un altro elemento di particolare rilievo riguarda la qualità operativa del servizio: nel primo mese di attività non si è registrata alcuna cancellazione né ritardo, confermando l’affidabilità e la regolarità di Dat Volidellemarche. “Questo significa porre l’aeroporto al servizio dei passeggeri, delle imprese e delle migliori energie della regione, costruendo – a partire dalle loro esigenze – un futuro di crescita dinamica e sostenibile”.