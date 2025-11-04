Dat, al via voli per Milano e Roma e nuovo brand per le Marche

L’Aeroporto di Ancona e la compagnia aerea DAT A/S, hanno festeggiato l’avvio dei voli di linea per Roma–Fiumicino e Milano-Linate. Come previsto dal bando regionale di continuità territoriale i voli avranno doppia frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì su Roma-Fiumicino, mentre da e per Milano-Linate saranno due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì, con una frequenza sola al mattino nella giornata di martedì.

“Siamo entusiasti di festeggiare questa giornata che rappresenta la partenza di un progetto importante e il rafforzamento della presenza sul territorio nazionale di DAT A/S. Il marchio DAT VOLIDELLEMARCHE riprodotto sul nostro aereo è prova tangibile del supporto nella conoscenza del territorio che DAT A/S vuole dare per promuovere la Regione anche in chiave turistica. Sempre in questa chiave l’aereo dedicato ai servizi è stato battezzato Città di Ancona, mentre a bordo sarà disponibile a breve Inflight VOLIDELLEMARCHE, magazine dedicato alla promozione del territorio. Abbiamo fin da subito iniziato a lavorare in stretto contatto con le istituzioni pubbliche e private, e a tal proposito abbiamo siglato già importanti accordi con due aziende locali, Frolla Microbiscottificio e Innoliving, azienda specializzata in piccoli elettrodomestici e prodotti per la salute. Entrambe saranno presenti con i loro prodotti a bordo dei nostri aerei. Possiamo inoltre annunciare che dal 4 novembre sarà operativo l’accordo di interlinea con Finnair, mentre nelle prossime settimane prevediamo l’attivazione dell’estensione dei nostri accordi con Lufthansa, Emirates, Qatar e SAS, con i quali abbiamo già in essere rapporti di interlinea in Scandinavia e Germania, e che abbiamo immediatamente coinvolto per integrare i nuovi collegamenti. Con l’inizio del 2026 dovremmo poi finalizzare un accordo simile con il vettore di bandiera ITA Airways, che permetterà ai nostri passeggeri l’accesso ottimale a tutti i collegamenti da e per Fiumicino, oltre ad offrire una migliorata connettività anche su Linate. Siamo impazienti di iniziare questa nuova sfida e di poter servire professionalmente anche il mercato marchigiano”, ha detto Luigi Vallero, General Manager Italy di DAT A/S.

“Collegare l’aeroporto di Ancona a Roma e Milano con una compagnia aerea seria ed affidabile consentirà di raggiungere in poco tempo le principali città italiane, un incentivo per il turismo, per l’economia, per far crescere la nostra regione e di rafforzare le relazioni e l’accessibilità tra importanti centri e le Marche. La cooperazione con DAT A/S apre l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino d’utenza, a mercati di grande interesse, stimolando diversi tipi di clientela a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing e a quella business. Dopo poche settimane dal mio insediamento, vedo un aeroporto di Ancona ricco di opportunità, pronto a nuove sfide e un obiettivo chiaro: mettere al centro della nostra azione le persone e creare valore concreto per loro. Questo significa porre l’aeroporto al servizio dei passeggeri, delle imprese e delle migliori energie della regione, costruendo – a partire dalle loro esigenze – un futuro di crescita dinamica e sostenibile. Il mio impegno è rendere l’aeroporto sempre più vicino al territorio e alle comunità, valorizzandone il ruolo strategico e puntando al miglioramento continuo della qualità dei servizi, dell’esperienza dei passeggeri e della connettività”, ha aggiunto l’AD della società di gestione aeroportuale, Giorgio Buffa.