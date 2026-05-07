Porto Pesaro, dopo Athena e Artemis arriva la Royal Clipper

Il porto di Pesaro si conferma d’interesse da parte dei player internazionali delle crociere. La conferma arriva dalla programmazione della stagione 2026 dello scalo pesarese che vedrà come novità il veliero Royal Clipper con nove toccate tra giugno e agosto.

La compagnia dell’imbarcazione ha anche preso contatto con l’autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per approfondire le possibilità di visita della città e del comprensorio. Il materiale informativo sarà consegnato alla compagnia al primo arrivo previsto il 28 giugno, mentre l’ultimo il 23 agosto. Per l’occasione sarà organizzato il “maiden call”, tradizionale cerimonia di benvenuto per le navi che arrivano per la prima volta in un porto.

La stagione 2026 delle crociere prevede complessivamente 23 toccate fino a novembre di cui 14, iniziate a fine marzo, delle navi Athena e Artemis, oltre alle nove del Clipper.

“Le regioni Marche e Abruzzo riscuotono un interesse crescente da parte di questo comparto. – dichiara Vincenzo Garofalo, commissario straordinario dell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale – È l’occasione per incrementare questo traffico marittimo e far innamorare le persone che arrivano a bordo delle crociere di questi luoghi unici”.