Serenità e flessibilità: parole d’ordine del modello di vacanza di Costa Crociere

In un contesto turistico sempre più incerto e imprevedibile, Costa Crociere si posiziona come scelta di riferimento nel turismo organizzato, offrendo una soluzione di viaggio che garantisce al tempo stesso serenità di acquisto, stabilità operativa e un’esperienza distintiva tra mare e terra. È su questi presupposti che Costa Crociere sviluppa una proposta di valore solida e strutturata, basata sulla serenità e flessibilità per il cliente:

Serenità di acquisto, fin dall’inizio del viaggio

Con partenze da porti facilmente raggiungibili nel Mediterraneo e Nord Europa, Costa offre ai Clienti l’opportunità di iniziare la vacanza già “dietro casa”, riducendo la dipendenza dal trasporto aereo e semplificando l’intera esperienza.

Serenità di un prodotto completamente organizzato

Dalla prenotazione al rientro, ogni fase è gestita da un sistema integrato di servizi, assistenza e coperture, che tutela il Cliente e supera le complessità e i rischi tipici del “fai da te”, valorizzando il ruolo di garanzia di un operatore membro ASTOI.

Serenità e stabilità del prezzo

In un contesto di volatilità energetica, Costa adotta la scelta di non applicare supplementi carburante, né sui voli charter operati da Neos né sulle crociere, garantendo trasparenza e certezza del costo finale.

Serenità e flessibilità nella prenotazione

Un deposito di soli 100€ per ospite e la Formula CAMBIA GRATIS, che consente di modificare gratuitamente la data di partenza fino a 30 giorni dalla partenza, rendono l’esperienza di vacanza con Costa ancora più accessibile e flessibile, a tutela del cliente e del ruolo consulenziale delle adv.

Serenità come valore distintivo dell’esperienza Costa

Un’esperienza di vacanza che libera il Cliente da complessità e imprevisti, offrendo più tempo per vivere momenti unici, rafforzando il valore consulenziale delle Agenzie di Viaggio.

Convenienza economica

A completare l’offerta, una importante campagna commerciale con sconti fino a 300€ a cabina su oltre 800 partenze dell’estate, autunno e inverno 2026-2027.

Un approccio reso ancora più distintivo grazie agli itinerari Sea & Land, un modo innovativo ed unico nel panorama crocieristico di scoprire le destinazioni. Esperienze a terra che si uniscono a momenti immersivi a bordo, in tantissime destinazioni come:

Mediterraneo Occidentale – Costa Pacifica

Sbarco al tramonto in rada a Golfo Aranci con trasferimento via mare verso Tavolara per un’esperienza esclusiva tra acque cristalline.

Evento speciale: eclissi solare nel Mare delle Baleari, con una Sea Destination immersiva.

A terra: esperienze iconiche come tour in Mehari a Cassis e Vespa a Roma.

Nord Europa – Costa Favolosa

Itinerari tra i fiordi UNESCO Geirangerfjord e Nærøyfjord.

Sea Destinations suggestive come la meditazione all’alba davanti alle Sette Sorelle.

In autunno: esperienza aurora boreale con la Crociera del Club.

Asia – Costa Serena

Circumnavigazione del Giappone con momenti scenografici in baie iconiche.

Sea Destination con vista sul vulcano Sakurajima, tra aperitivi al tramonto e atmosfere autentiche.

Caraibi – Costa Fascinosa & Costa Pacifica

Nuove destinazioni come Cabo Rojo e Samanà, concepite come “destinazioni nella destinazione”.

Esperienze esclusive tra natura e mare, fino al Sea Party nella Baia di Catalina.

“Al centro di ogni nostra decisione ci sono sempre i nostri Ospiti: alla qualità della nostra offerta mai come ora è importante associare un’esperienza di acquisto flessibile -dichiara Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales di Costa Crociere – Offriamo un prodotto di prossimità, con la garanzia di un operatore ASTOI e l’attenzione in ogni fase del viaggio, permettendo ai nostri Ospiti di vivere la crociera con serenità, senza preoccuparsi di imprevisti o complessità organizzative. Con Costa, la vacanza estiva diventa una scelta di serenità a 360 gradi per vivere esperienze uniche nel Mediterraneo e Nord Europa tra destinazioni in mare e a terra con il nostro marchio di fabbrica delle Sea & Land Destinations”.