Oltre 60 eventi a Marina di Pescara con la 17^ edizione di Estatica

Il Marina di Pescara si prepara ad accogliere la 17ª edizione di Estatica, il cartellone estivo che da giugno ai primi di settembre proporrà oltre 60 appuntamenti tra musica, spettacoli, cultura, teatro ed enogastronomia.

Il porto turistico si conferma così uno dei principali poli dell’intrattenimento dell’Adriatico, con un programma che spazia dal nuovo circo alla letteratura, dal teatro alla grande musica italiana e internazionale. Ad aprire la stagione sarà Funambolika, il Festival Internazionale del Nuovo Circo, in programma fino al 20 giugno, seguito da incontri letterari con il FLA e da eventi speciali come la proiezione di “Profondo Rosso” accompagnata dal vivo dai Goblin di Claudio Simonetti.

Tra gli artisti attesi figurano Litfiba, Mannarino, Luca Carboni, Emma, Madame, Marco Masini e il cantautore abruzzese Setak. Tornano inoltre rassegne consolidate come Pescara Jazz, Concerti sotto le stelle, Combat Rock, CoverLover e Harbour Reggae Festival.

Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano lo spettacolo di Luca Ward ‘Oggi voglio essere me stesso’, l’esperienza immersiva ‘IOSNO – Diventare Io’ e il K-pop Live Tribute Show.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’enogastronomia con la 40ª edizione di Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo, Cerasuolo a Mare e il Festival delle Birre Artigianali. A chiudere la manifestazione sarà il Festival Dannunziano, in programma dal 1° al 6 settembre.

Grazie a nuovi spazi e a una capacità organizzativa ampliata, il Marina potrà ospitare eventi fino a 10 mila persone, rafforzando il proprio ruolo di luogo aperto alla città e punto di riferimento per residenti e turisti.

Per maggiori informazioni e per visionare il calendario completo: Estatica, l’estate al Marina di Pescara – Estatica – La tua estate al Marina di Pescara