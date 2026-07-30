Al Marina di Pescara arrivano le canzoni di ‘MOM’ per Estatica

Gli spazi dei porti turistici e le rassegne estive sul mare si confermano palcoscenici strategici per l’intrattenimento di turisti e residenti lungo la costa adriatica. Venerdì 31 luglio, l’Arena del porto turistico Marina di Pescara ospita il primo appuntamento del format CoverLover inserito nella rassegna Estatica, intitolato ‘MOM e dedicato alle grandi interpreti della canzone italiana: Ornella Vanoni, Mia Martini e Mina.

Lo spettacolo, prodotto da Spray Records e arricchito dalla voce narrante di Nicoletta Crisante, vedrà protagoniste sul palco le cantanti Lidia Conte, Enrica Panza e Germana Ricotti, affiancate dalle rispettive band per interpretare brani storici come Almeno tu nell’universo, Senza fine e Insieme, oltre a uno speciale omaggio corale alla memoria di Ornella Vanoni.L’evento rientra nel programma estivo dello scalo pescarese, che proseguirà il 16 agosto con una seconda serata CoverLover incentrata sui repertori di Claudio Baglioni, Antonello Venditti e Renato Zero (biglietti disponibili su Ciaotickets e al botteghino).