Termoli, al via l’Estate al Teatro Verde, tra musica, show e libri

Musica, concerti, libri, workshop, mostre, danza e molto altro. Ha preso il via l’Estate al Teatro Verde del parco comunale di Termoli: a giugno con la rassegna di Scrittori al parco, a luglio con le cover band di artisti italiani e ad agosto con spettacoli di tutti i tipi e il Jazz Podium. A presentarla, in conferenza stampa, il vicesindaco e assessore al turismo e cultura Michele Barile con Federico Valente della Fondazione Millenium, organizzatore del cartellone estivo nel parco comunale dopo una ristrutturazione della struttura.

Con Valente hanno collaborato una serie di realtà associative del territorio come Ark 21 & More che segue le persone con disabilità, l’Avis della città, Francesco Tuzzi per l’Accademia delle Opere, Nicolangelo Licursi della Uilt Teatro e Daniela Battista della Casa del Libro.

Il mese di luglio sarà caratterizzato dalla musica, alle ore 21, con “La cruna del lago” che canta Battiato, il 18 luglio con Battisti Legend con la partecipazione di Pambianchi, il 30 luglio Sciò live per Pino Daniele di Area medina. Il 1 agosto arriva il Grupo Compay Segundo, il 7 agosto il concerto di Delia, tappa del Sicilia Bedda Tour 2026, il 12 agosto la K-pop musical, il 13 agosto sulle note di Ultimo e Baglioni della Tribute band, il 16 agosto gli Squallor Forever. Dal 23 al 25 agosto il Termoli Jazz Podium con direttore artistico il violinista Luca Ciarla. Si chiude il 27 agosto con la Candle Light di Selma and Band.