Termoli punta sull’accessibilità con i pannelli multisensoriali

Il Borgo Antico di Termoli diventa più accessibile grazie all’installazione di pannelli multisensoriali turistici dotati di linguaggio Braille, pensati per consentire anche a persone ipo e non vedenti di conoscere e apprezzare il patrimonio storico e culturale della città. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è stata inaugurata alla presenza degli assessori al Turismo e Cultura Michele Barile e alle Politiche Sociali Mariella Vaino.

I nuovi pannelli sono stati collocati in alcuni dei luoghi simbolo del centro storico: all’ingresso del Borgo Antico, nei pressi della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, accanto al Castello Svevo e vicino al celebre vicolo più stretto d’Italia, conosciuto in dialetto termolese come “A’ Rejecelle”.

L’intervento rientra in un più ampio percorso volto a rendere Termoli una destinazione sempre più inclusiva. “Si tratta di un importante passo avanti verso l’accoglienza e l’accessibilità”, ha sottolineato l’assessore Barile, evidenziando la volontà di rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori.

Il progetto ha visto anche il supporto dell’associazione di Protezione Civile Sae 112. Parallelamente, l’associazione Turismol sta lavorando a nuovi itinerari dedicati all’accessibilità, con visite guidate rivolte a persone ipo e non vedenti e tour con interprete LIS. Un’iniziativa che conferma l’impegno della città nel rendere il proprio patrimonio storico e culturale fruibile da tutti.