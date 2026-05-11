In Molise inizio a ‘singhiozzo’ della stagione balneare

Inizio della stagione balneare a ‘singhiozzo’ lungo la costa molisana. Le condizioni meteo altalenanti tra giornate di sole e altre di vento fresco stanno condizionando l’avvio della bella stagione al mare.

“Durante il ponte festivo del 25 aprile è andato tutto bene – ha detto il presidente del sindacato dei balneari del Molise, Domenico Venditti -, un po’ meno il primo maggio. Le aspettative ci sono e ci auguriamo di poter iniziare nel migliore dei modi”.

Diverse le strutture aperte con ombrelloni a disposizione dei villeggianti a Termoli e Campomarino. In fase di preparazione le spiagge nelle zone più colpite dal maltempo come Petacciato e Montenero di Bisaccia. Il 22 maggio prossimo prenderà il via la stagione balneare ma molti lidi sono già aperti e pronti ad accogliere i primi turisti, soprattutto stranieri. “Ci sono già molti francesi – conclude Venditti – austriaci, tedeschi e svizzeri”.