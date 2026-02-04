Termoli, corso inglese gratuito per operatori del settore ricettivo

“Il turismo in Molise sta vivendo una fase di crescita costante e per trasformare questo richiamo in un vantaggio competitivo duraturo è necessario far emergere le potenzialità ancora inespresse del territorio, elevando gli standard di accoglienza e comunicazione, investendo su qualità dell’offerta, competenze, infrastrutture materiali e immateriali, accesso al credito, digitalizzazione e destagio-nalizzazione”.

Con questo obiettivo, il Comune di Termoli, in collaborazione con la Confcommercio, lancia ‘English for Tourism Excellence – Termoli Hospitality Upgrade’.

Il progetto riguarda l’apprendimento della lingua inglese da parte degli operatori turistici, chiamati ad accogliere in ogni stagione dell’anno stranieri nelle strutture ricettive della città. Il corso, gratuito per i primi 30 iscritti, è riservato a chi opera nel settore della ricettività, ristorazione e negli stabilimenti balneari. Prenderà il via il 10 febbraio prossimo presso l’Auditorium comunale di Via Elba a Termoli.

“Puntiamo a consolidare la reputazione della città come destinazione professionale e accogliente, migliorando la customer experience per i visitatori anglofoni”, sottolinea l’assessore Barile.

Il percorso formativo si terrà il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 11. Confcommercio Molise, attraverso la sua società di formazione Ascom Servizi Cat Molise srl, conferma il proprio impegno nel supportare le imprese locali. Per iscrizioni e dettagli, contattare la sede Confcommercio di Termoli oppure visitare il sito www.confcommerciomolise.it.