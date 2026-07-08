Regione Molise pubblica bando ‘Turismo e Cultura 2026’

La Regione Molise pubblica il bando ‘Turismo e Cultura 2026’, strumento strategico di sostegno ad iniziative capaci di promuovere il patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico e identitario del territorio molisano. L’avviso sostiene, da diversi anni, la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali di diversa natura, purché di carattere collettivo e di rilevanza almeno regionale.

Si tratta di iniziative aperte al pubblico e senza scopo di lucro, finalizzate a rafforzare l’identità territoriale del Molise, ad accrescere la visibilità della regione nei mercati turistici e a migliorarne la capacità attrattiva, sia a livello nazionale sia internazionale. Il bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.120.000 euro di cui 1.020.000 euro sono destinati al finanziamento di eventi che si concluderanno entro il 31 dicembre prossimo mentre i restanti 100.000 euro finanzieranno iniziative con conclusione prevista entro il 30 giugno 2027. Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 27 luglio prossimo, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

“Continuiamo a investire nella valorizzazione del nostro patrimonio materiale e immateriale perché siamo convinti che cultura e turismo rappresentino due facce della stessa medaglia – afferma il consigliere regionale Fabio Cofelice, delegato al Turismo e cultura – insieme possono produrre sviluppo, creare nuove opportunità e generare crescita economica per l’intero territorio regionale. L’obiettivo è consolidare una programmazione sempre più qualificata. Oggi il turismo non può più essere considerato soltanto un settore economico ma un vero motore di sviluppo. Ogni evento ben organizzato genera un indotto che coinvolge l’intera filiera economica: alberghi, bed & breakfast, agriturismi, ristoranti, bar, attività commerciali, artigiani, produttori locali, guide turistiche, imprese di servizi e operatori culturali”.