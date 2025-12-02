Campobasso senza treni, Forte: vogliamo date certe

“L’isolamento che Campobasso vive da più di cinque anni non riguarda solo la città, ma tutto il Molise. Dal 2020 non arrivano e non partono più treni. Vogliamo che Trenitalia e Ferrovie dello Stato ci rispondano con date certe e vogliamo che ci vengano garantiti i collegamenti”. Così la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, nel corso di un incontro in Municipio, a Palazzo San Giorgio, con le associazioni dei consumatori sul tema dei collegamenti ferroviari interrotti per i lavori di elettrificazione della rete, lavori che hanno subito nel tempo pesanti ritardi e sul cui termine non ci sono ancora date certe.

“L’Amministrazione comunale – ha aggiunto la sindaca – ha promosso questo incontro per affrontare una questione che da troppo tempo penalizza il nostro territorio. Il nostro capoluogo di regione è l’unico in Italia a non essere servito da un collegamento ferroviario diretto, una condizione che ha contribuito a un progressivo isolamento della città e a gravi disagi per cittadini, pendolari e imprese. Servono risposte urgenti dalle istituzioni competenti”.