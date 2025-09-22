Nuove chiusure su ferrovie, bus al posto di treni per Roma e Napoli

Nuovo stop delle linee ferroviarie che collegano il Molise a Napoli e Roma. Fino al 19 gennaio 2026, per lavori di manutenzione programmata, la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Isernia e Venafro. I treni regionali della tratta Isernia-Roma, fa sapere Trenitalia, sono cancellati tra Isernia e Cassino e sostituiti con bus. I treni regionali della tratta Napoli-Isernia sono cancellati tra Vairano e Isernia e sostituiti con bus.

La stazione di Campobasso è chiusa dal 2020 per i lavori di elettrificazione, che nel tempo hanno poi subito pesanti ritardi, e la tratta tra il capoluogo molisano e Termoli – che aveva riaperto nel 2020 dopo una chiusura di molti anni – dal 2022 è di nuovo inutilizzabile per una frana sui binari.

Il Molise quindi, con la sola eccezione della costa dove passa la linea adriatica, è di fatto senza collegamenti ferroviari con le grandi città.