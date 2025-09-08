Ok a bus Aosta-Malpensa fino al 31 dicembre
La giunta regionale ha approvato l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico a chiamata per il collegamento con l’aeroporto internazionale Milano Malpensa, per il periodo dal 16 settembre al 31 dicembre, avvalendosi della società Arriva Italia srl.
“Il servizio – si legge in una nota – consterà di quattro coppie di corse nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e di una coppia di corse il lunedì e il giovedì dal 16 settembre al 24 dicembre e quattro coppie di corse al giorno dal 25 al 31 dicembre”.
È prevista la prenotazione obbligatoria da perfezionarsi non meno di 24 ore prima dell’effettuazione della corsa e la tariffa è fissa, pari a 25 euro.