A Fiumicino cancellati 45 voli da e per il Medio Oriente

Situazione tranquilla e nessun disagio all’aeroporto di Roma Fiumicino dove, su una media di circa 800 voli giornalieri nello scalo romano, sono 45 i voli da e per il Medio Oriente cancellati nella giornata di oggi, 12 quelli previsti al momento per domani, a causa dell’attuale situazione nell’area dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran e le successive reazioni.

Tutti i passeggeri coinvolti sono stati comunque avvisati per tempo dalle compagnie aeree della momentanea sospensione dei vari collegamenti (da Ita Airways a Emirates per proseguire poi con Ethiad, El Al, Wizz Air e Qatar Airways). Maggiori ripercussioni si erano registrate ovviamente sabato scorso a causa dell’improvvisa esplosione del conflitto in Medio Oriente che aveva visto restare a terra centinaia di passeggeri.

Nel frattempo, così come in tutti gli altri aeroporti nazionali, ma anche stazioni ferroviarie, porti e stazioni della metropolitana, nello scalo romano è stato rafforzato il dispositivo di sicurezza con squadre della Polizia di Frontiera disposte nelle aeree dei voli cosiddetti sensibili per Usa e Israele e unità cinofile in pattuglia nei terminal unitamente a militari dell’Esercito.