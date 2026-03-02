Aduc: con guerra niente indennizzi per i viaggiatori

Le decine di migliaia di viaggiatori italiani – turisti e residenti, nonché passeggeri provenienti dall’Estremo oriente e dall’Oceania con voli in coincidenza verso destinazioni italiane ed europee – colti dagli attacchi bellici mentre si trovano nella Penisola Arabica possono beneficiare delle norme a tutela dei diritti dei passeggeri.

Lo spiega l’associazione di consumatori Aduc, sottolineando che dalle compagnie “gli indennizzi non sono dovuti, visto che ritardi e cancellazioni non sono responsabilità dei vettori aerei” mentre invece “è prevista assistenza in loco (sia nella Penisola arabica che nelle località da cui avrebbero dovuto partire i voli con successive coincidenze) con alloggio, cibo e bevande, trasferimenti, conforto sanitario, comunicazioni e informazioni sullo stato dei fatti”. “Se questi servizi di assistenza non vengono erogati o lo sono in parte o maldestramente – spiega ancora l’Aduc -, una volta tornati, i passeggeri possono rivolgere richiesta danni agli specifici vettori aerei”.