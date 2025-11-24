AdR in Uzbekistan per nuovo aeroporto a Tashkent

Una delegazione di Aeroporti di Roma, guidata dall’AD Marco Troncone, si è recata nei giorni scorsi in Uzbekistan per esplorare una potenziale partnership strategica per lo sviluppo del nuovo aeroporto della Capitale, Tashkent.

Nel corso degli incontri, condotti dal viceministro dei Trasporti uzbeko, Jasurbek Choriyev, è stata discussa l’ipotesi di una collaborazione concreta che ADR – società del Gruppo Mundys che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino – sarebbe pronta ad offrire per la definizione progettuale del nuovo scalo uzbeko come futuro hub internazionale.

AdR sarebbe disponibile inoltre a supportare le autorità locali nell’adozione di soluzioni operative moderne e nell’efficientamento operativo dell’attuale Tashkent Islam Karimov International Airport. Le parti – sempre secondo quanto riportato – proseguiranno gli approfondimenti per individuare le eventuali linee di collaborazione per il progetto del nuovo hub. Questa iniziativa si va ad aggiungere a ulteriori opportunità di partnership strategica che ADR sarebbe pronta ad esplorare relativamente a nuovi sviluppi aeroportuali in Africa, anche nell’ambito del ‘Piano Mattei’.