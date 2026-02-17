Aeroporti di Roma aderisce alla campagna ‘M’illumino di meno’

Anche quest’anno Aeroporti di Roma aderisce a ‘M’illumino di Meno’, campagna promossa da Rai Radio 2 e dallo storico programma Caterpillar in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Per sensibilizzare passeggeri e comunità aeroportuale sul tema del risparmio energetico e dell’uso responsabile delle risorse, ADR ha realizzato una riduzione parziale e temporanea dell’illuminazione della Fontana del Terminal 3 e della ‘Piazza’ del Terminal 1 del ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino, oltre all’insegna del G.B. Pastine di Ciampino. Nel corso dell’iniziativa, che durerà alcuni minuti, resteranno comunque pienamente operativi e illuminati i sistemi e i presidi indispensabili per la sicurezza, la gestione dei flussi e l’informazione ai passeggeri, garantendo la continuità del servizio e la piena fruibilità degli spazi.

L’adesione all’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso verso il Net Zero al 2030 intrapreso da ADR, che prevede investimenti mirati all’efficientamento energetico delle infrastrutture, all’adozione di fonti rinnovabili e alla progressiva decarbonizzazione delle attività aeroportuali.

È in questo quadro che si colloca anche la Solar Farm del “Leonardo da Vinci” di Fiumicino – il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in autoconsumo in Europa – che contribuisce a rafforzare l’autoproduzione di energia green a supporto delle attività dello scalo, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo sostenibile. Inaugurato nel gennaio 2025, nel primo anno di attività ha generato oltre 30.000 MWh di energia pulita, coprendo circa il 20% del fabbisogno elettrico complessivo dell’aeroporto e consentendo di evitare 14.000 tonnellatedi emissioni di CO₂, pari a circa 192.000 viaggi Roma-Milano effettuati in auto diesel.