Fiumicino, ENAC e AdR ricordano Antonio Catricalà

Un momento di confronto tra istituzioni, operatori e stakeholder del trasporto aereo per riflettere sul ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali e ricordare la figura di Antonio Catricalà. È questo il senso dell’incontro ‘Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche’, promosso da ENAC e Aeroporti di Roma al Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

L’iniziativa, organizzata insieme all’Osservatorio sul trasporto aereo ‘Antonio Catricalà’ nato dalla collaborazione tra ENAC e Luiss School of Law, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’industria per discutere di concorrenza, regolazione e sviluppo del settore in un contesto globale sempre più competitivo.

Nel suo intervento, il presidente ENAC Pierluigi Di Palma ha ricordato il contributo dell’ex presidente di ADR alla crescita del comparto: “Nel corso della sua carriera Catricalà ha approfondito con lungimiranza i temi della concorrenza e della liberalizzazione. L’ENAC ha saputo interpretare un ruolo di sintesi tra pubblico e privato, favorendo lo sviluppo del settore e garantendo benefici per il mercato e per i passeggeri». Di Palma ha sottolineato inoltre che «il passeggero resta il fulcro del sistema: il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, con elevati standard di qualità e inclusività”.

“Il trasporto aereo rappresenta un fattore fondamentale per la competitività e la coesione del Paese. Lo sviluppo del settore deve procedere con un quadro regolatorio solido e con infrastrutture moderne ed efficienti”, ha detto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi che ha ricordato che il Ministero ha programmato investimenti rilevanti nel sistema aeroportuale, con particolare attenzione agli scali di interesse strategico.

Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha ricordato Catricalà come “una figura che ha rappresentato con rigore e competenza le più alte istituzioni della Repubblica”, sottolineando come il suo esempio resti un punto di riferimento in una fase di grandi trasformazioni economiche e sociali.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre inaugurata al Terminal 5 l’esposizione dell’opera ‘Il ramo d’oro’ (2014) dell’artista Giosetta Fioroni, in prestito dalla Fondazione Giosetta Fioroni. L’opera, che richiama simbolicamente il tema del viaggio come passaggio e trasformazione, resterà esposta nell’aeroporto di Fiumicino fino ad aprile 2027, rafforzando il dialogo tra dimensione infrastrutturale e culturale promosso da Aeroporti di Roma.